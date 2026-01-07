Les vendredis du rire Les Glandeurs Nature Cloyes-les-Trois-Rivières

Les vendredis du rire Les Glandeurs Nature

Espace culturel du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 21:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Le duo comique composé de Franck Migeon (La Petite Histoire de France) et Mohammed Bounouara revient à Cloyes pour nous présenter son nouveau spectacle La Folie des Glandeurs .

Spectacle suivi d’une rencontre conviviale avec l’artiste.

Réservation auprès de La Maison des Trois Rivières. .

Espace culturel du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 attractivite@lamaisondes3rivieres.fr

English :

The comedy duo Franck Migeon (La Petite Histoire de France) and Mohammed Bounouara return to Cloyes to present their new show La Folie des Glandeurs .

The show will be followed by a convivial meeting with the artist.

