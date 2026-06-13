Les Vendredis d’Urrugne Place du village Urrugne
Les Vendredis d’Urrugne Place du village Urrugne vendredi 10 juillet 2026.
Urrugne
Les Vendredis d’Urrugne
Place du village Place René Soubelet Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 20:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Animation musicale avec le groupe Les Castillons (reprise de chansons françaises, chill pop). .
Place du village Place René Soubelet Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 urrugne@otpaysbasque.com
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English : Les Vendredis d’Urrugne
L’événement Les Vendredis d’Urrugne Urrugne a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Pays Basque
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