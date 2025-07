Les Vendredis en Musique Aïgo et Jell-O Saint-Affrique

Place de l’Hôtel de Ville Saint-Affrique Aveyron

Début : Vendredi 2025-07-18

2025-07-18

Deux univers, une même émotion ! Venez vivre une soirée tout en douceur et en intensité avec AÏGO et Jell-O, deux formations aux harmonies envoûtantes.

AÏGO est un trio folk aux crescendos épiques et aux mélopées entêtantes, c’est aussi un mot qui désigne l’eau, en occitan. AÏGO vient couler sur vous, comme un effet cathartique par une voix douce et puissante au micro d’Aurélia accompagnée de son piano dramatique, des nappes et des trilles avec le violon d’Ophélie et des arpèges à la guitare de Pierre accompagné de ses harmonies vocales.

Jell-O Leurs compositions Pop Folk aux harmonies ciselées révèlent les deux personnalités marquantes de ce duo. Johanna Luz et Vincent Barrau, deux musiciens chanteurs au talent immense et d’une extrême générosité. Leur répertoire est le fruit d’une collaboration dans lequel ils composent, arrangent et écrivent les textes à deux avec l’envie de véhiculer l’émotion à travers ce qui est authentique, sincère et profondément sensible. Leurs textes sont une narration poétique du quotidien, portés par une musique acoustique et chaleureuse dont l’univers évolue aux croisements de leurs parcours respectifs, assortie des couleurs du jazz, de la richesse de métissages de styles qui leurs sont chers (pop, folk, soul). Le fil conducteur de ces créations est la voix, leurs deux voix, en leads ou en chœurs. .

Place de l’Hôtel de Ville Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 29 00 mairie@ville-saintaffrique.fr

English :

Two worlds, one emotion! Come and experience an evening of sweetness and intensity with AÏGO and Jell-O, two bands with spellbinding harmonies.

German :

Zwei Welten, ein und dieselbe Emotion! Erleben Sie einen Abend voller Sanftheit und Intensität mit AÏGO und Jell-O, zwei Formationen mit bezaubernden Harmonien.

Italiano :

Due mondi, un’emozione! Venite a godervi una serata all’insegna della dolcezza e dell’intensità con AÏGO e Jell-O, due band dalle armonie incantate.

Espanol :

¡Dos mundos, una emoción! Ven a disfrutar de una velada de dulzura e intensidad con AÏGO y Jell-O, dos bandas con armonías hechizantes.

