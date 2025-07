Les Vendredis en Musique Harmonie du Sud-Aveyron Saint-Affrique

Les Vendredis en Musique Harmonie du Sud-Aveyron

Place de l’Hôtel de Ville Saint-Affrique Aveyron

L’Orchestre d’Harmonie du Sud-Aveyron est une formation musicale emblématique du territoire.

Composé d’environ 50 musiciens amateurs de tous âges, l’orchestre est dirigé par Xavier Durand, chef d’orchestre professionnel et enseignant au Conservatoire. Avec une dynamique intergénérationnelle et une ouverture constante à de nouveaux musiciens, l’OHSA continue de faire vibrer le Sud-Aveyron au rythme de ses prestations musicales. .

Place de l’Hôtel de Ville Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 29 00 mairie@ville-saintaffrique.fr

The Orchestre d’Harmonie du Sud-Aveyron is one of the region’s most emblematic musical groups.

Das Orchestre d?Harmonie du Sud-Aveyron ist eine emblematische Musikgruppe der Region.

L’Orchestre d’Harmonie du Sud-Aveyron è uno dei gruppi musicali più emblematici della regione.

La Orchestre d’Harmonie du Sud-Aveyron es una de las agrupaciones musicales más emblemáticas de la región.

