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LES VENDREDIS GOURMANDS Carlencas-et-Levas

LES VENDREDIS GOURMANDS Carlencas-et-Levas vendredi 17 juillet 2026.

Ville
34600 Carlencas-et-Levas
Département
Hérault
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Tarif

Carlencas-et-Levas

LES VENDREDIS GOURMANDS

Carlencas-et-Levas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14

Les vendredis 17 et 31 Juillet et le 14 Aout 2026
Marché de producteurs locaux
RDV place Saint Martin à partir de 19h
Buvette et animation musicale
Les vendredis 17 et 31 Juillet et le 14 Aout 2026
Marché de producteurs locaux
RDV place Saint Martin à partir de 19h
Buvette et animation musicale   .

Carlencas-et-Levas 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 14 19 

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English :

Fridays, July 17 and 31, and August 14, 2026
Local Farmers’ Market
Meet at Place Saint Martin starting at 7 p.m.
Refreshments and live music

L’événement LES VENDREDIS GOURMANDS Carlencas-et-Levas a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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