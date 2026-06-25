LES VENDREDIS GOURMANDS Carlencas-et-Levas
LES VENDREDIS GOURMANDS Carlencas-et-Levas vendredi 17 juillet 2026.
Carlencas-et-Levas
LES VENDREDIS GOURMANDS
Carlencas-et-Levas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14
Les vendredis 17 et 31 Juillet et le 14 Aout 2026
Marché de producteurs locaux
RDV place Saint Martin à partir de 19h
Buvette et animation musicale
Les vendredis 17 et 31 Juillet et le 14 Aout 2026
Marché de producteurs locaux
RDV place Saint Martin à partir de 19h
Buvette et animation musicale .
Carlencas-et-Levas 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 14 19
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English :
Fridays, July 17 and 31, and August 14, 2026
Local Farmers’ Market
Meet at Place Saint Martin starting at 7 p.m.
Refreshments and live music
L’événement LES VENDREDIS GOURMANDS Carlencas-et-Levas a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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