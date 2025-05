Les vendredis gourmands – Erstein, 27 juin 2025 18:00, Erstein.

Bas-Rhin

Les vendredis gourmands place de l’Hôtel de ville Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-27 18:00:00

fin : 2025-08-15 22:00:00

Date(s) :

2025-06-27

2025-07-04

2025-07-11

2025-07-18

2025-07-25

2025-08-01

2025-08-08

2025-08-15

Cet été, la ville vous propose un nouveau rendez-vous hebdomadaire sous la forme d’un Afterwork sur la place de l’Hôtel de Ville. Des food truck différents seront présents chaque semaine, accompagnés d’une animation musicale.

Cet été, la ville d’Erstein vous propose un nouveau rendez-vous hebdomadaire sous la forme d’un Afterwork les vendredis soirs sur la place de l’Hôtel de Ville.

Trois food trucks différents seront présents chaque semaine, accompagnés d’une animation musicale.

La soirée peut éventuellement être annulée en cas de mauvais temps .

place de l’Hôtel de ville

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 53 73 valerie.vidal@ville-erstein.fr

English :

This summer, the town is offering a new weekly afterwork event on the Place de l’Hôtel de Ville. Different food trucks will be present each week, accompanied by musical entertainment.

German :

Diesen Sommer bietet Ihnen die Stadt ein neues wöchentliches Treffen in Form eines Afterwork auf dem Rathausplatz an. Jede Woche werden verschiedene Foodtrucks anwesend sein, die von musikalischer Unterhaltung begleitet werden.

Italiano :

Quest’estate la città propone un nuovo evento settimanale dopo il lavoro in Place de l’Hôtel de Ville. Ogni settimana saranno presenti diversi food truck, accompagnati da intrattenimento musicale.

Espanol :

Este verano, la ciudad ofrece un nuevo evento semanal afterwork en la Place de l’Hôtel de Ville. Cada semana habrá camiones de comida diferentes, acompañados de animación musical.

