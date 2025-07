Les Vendredis Gourmets de Montcabrier Montcabrier

Les Vendredis Gourmets de Montcabrier Montcabrier vendredi 11 juillet 2025.

Les Vendredis Gourmets de Montcabrier

Place de la Mairie Montcabrier Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 19:00:00

fin : 2025-08-15 21:00:00

Date(s) :

2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29

Les Marchés des Producteurs de Pays garantissent des produits en direct, du producteur au consommateur, avec en prime, la convivialité et l’échange.

Réservés exclusivement aux producteurs fermiers ou artisans, les Marchés des producteurs de Pays sont des lieux d’accueil chaleureux et colorés.

Ils valorisent pleinement la richesse et la diversité de nos terroirs.

Apportez vos couverts et venez déguster les produits lotois directement sur place. Les tables et l’ambiance musicale vous attendent !

.

Place de la Mairie Montcabrier 46700 Lot Occitanie comitedesfetesmontcabrier46@gmail.com

English :

The Marché des Producteurs de Pays (Country Producers’ Markets) guarantee products directly from the producer to the consumer, with the added bonus of conviviality and exchange.

Reserved exclusively for farmers or craftsmen, the Marché des Producteurs de Pays is a warm and colourful place of welcome.

They fully enhance the richness and diversity of our terroirs.

Bring your cutlery and come and taste the Lot products directly on the spot. The tables and the musical atmosphere await you!

German :

Die Märkte der Landwirte garantieren Produkte, die direkt vom Erzeuger zum Verbraucher gelangen, und bieten darüber hinaus Geselligkeit und Austausch.

Die Märkte sind ausschließlich Bauern- und Handwerkern vorbehalten und bieten einen herzlichen und farbenfrohen Empfang.

Sie bringen den Reichtum und die Vielfalt unserer Regionen voll zur Geltung.

Bringen Sie Ihr Besteck mit und probieren Sie die Produkte aus dem Lot direkt vor Ort. Die Tische und das musikalische Ambiente warten auf Sie!

Italiano :

I mercati dei produttori locali garantiscono prodotti diretti, dal produttore al consumatore, con il vantaggio della convivialità e dello scambio.

Riservati esclusivamente ai produttori agricoli o agli artigiani, i Mercati dei Produttori Locali sono luoghi di accoglienza caldi e colorati.

Esse valorizzano appieno la ricchezza e la diversità delle nostre regioni.

Portate le vostre posate e venite a degustare i prodotti del lotto direttamente sul posto. I tavoli e l’atmosfera musicale vi aspettano!

Espanol :

Los Mercados de Productores Locales garantizan productos directos, del productor al consumidor, con el añadido de la convivencia y el intercambio.

Reservado exclusivamente a los productores agrícolas o artesanos, los Mercados de Productores Locales son lugares de acogida cálidos y coloridos.

Realzan plenamente la riqueza y la diversidad de nuestras regiones.

Traiga sus cubiertos y venga a degustar los productos del Lote directamente en el lugar. ¡Las mesas y el ambiente musical te esperan!

L’événement Les Vendredis Gourmets de Montcabrier Montcabrier a été mis à jour le 2025-07-04 par OT CVL Vignoble