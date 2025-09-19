LES VENDREDIS JAZZ AMESTOY TRIO Collioure
LES VENDREDIS JAZZ AMESTOY TRIO Collioure vendredi 19 septembre 2025.
LES VENDREDIS JAZZ AMESTOY TRIO
4 Route de Port-Vendres Collioure Pyrénées-Orientales
Début : 2025-09-19 21:00:00
fin : 2025-09-19 23:00:00
2025-09-19
Vendredi 19 septembre à 21h, le Amestoy Trio anime la place du 18 Juin. Concert gratuit et sans réservation. Entre swing, accents occitans et musiques populaires, trois instruments dialoguent et improvisent. Un jazz métissé, vibrant, nourri d’histoires et de rencontres culturelles, qui transmet une joie communicative.
4 Route de Port-Vendres Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47 contact@collioure.com
English :
Friday September 19 at 9pm, the Amestoy Trio livens up the Place du 18 Juin. Free concert, no reservations required. Between swing, Occitan accents and popular music, three instruments dialogue and improvise. Vibrant, crossbred jazz, nourished by history and cultural encounters, transmitting an infectious joy.
German :
Am Freitag, den 19. September um 21 Uhr belebt das Amestoy Trio den Place du 18 Juin. Das Konzert ist kostenlos und ohne Reservierung. Zwischen Swing, okzitanischen Akzenten und Volksmusik treten drei Instrumente in einen Dialog und improvisieren. Ein gemischter, vibrierender Jazz, der von Geschichten und kulturellen Begegnungen genährt wird und eine ansteckende Freude vermittelt.
Italiano :
Venerdì 19 settembre alle 21.00, il Trio Amestoy anima la Place du 18 Juin. Concerto gratuito, senza prenotazione. Una miscela di swing, accenti occitani e musica popolare, tre strumenti dialogano e improvvisano. Una miscela vibrante di jazz, nutrita di storia e incontri culturali, che trasmette una gioia comunicativa.
Espanol :
Viernes 19 de septiembre a las 21:00 h, el Trío Amestoy da vida a la plaza del 18 de junio. Concierto gratuito, sin reserva previa. Mezcla de swing, acentos occitanos y música popular, tres instrumentos dialogan e improvisan. Una vibrante mezcla de jazz, alimentada por la historia y los encuentros culturales, que transmite una alegría comunicativa.
