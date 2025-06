LES VENDREDIS JAZZ RADEK KNOPP Collioure 11 juillet 2025 21:00

Pyrénées-Orientales

LES VENDREDIS JAZZ RADEK KNOPP 4 Route de Port-Vendres Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 21:00:00

fin : 2025-07-11 23:30:00

Date(s) :

2025-07-11

Venez apprécier les soirées musicales du Vendredis du Jazz. Préparez vous à passer un moment musical chargé en émotion autour du Jazz dans le très beau Jardin Pams avec RADEK KNOPP. Pensez à prendre votre coussin pour plus de confort et à venir à l’avance pour choisir votre place.

.

4 Route de Port-Vendres

Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47 contact@collioure.com

English :

Come and enjoy the Vendredis du Jazz musical evenings. Get ready for an emotionally-charged evening of jazz music in the beautiful Jardin Pams with RADEK KNOPP. Don’t forget to bring your own cushion for extra comfort, and come early to choose your seat.

German :

Genießen Sie die musikalischen Abende der Vendredis du Jazz. Bereiten Sie sich auf einen emotional geladenen musikalischen Moment rund um den Jazz im schönen Jardin Pams mit RADEK KNOPP vor. Denken Sie daran, Ihr Sitzkissen für mehr Komfort mitzunehmen und kommen Sie rechtzeitig, um sich Ihren Platz auszusuchen.

Italiano :

Venite a godervi le serate musicali del Vendredis du Jazz. Preparatevi a un’emozionante serata di musica jazz nel bellissimo Jardin Pams con RADEK KNOPP. Non dimenticate di portare il vostro cuscino per un maggiore comfort e di venire in anticipo per scegliere il vostro posto.

Espanol :

Ven a disfrutar de las veladas musicales del Vendredis du Jazz. Prepárese para una emotiva velada de música jazz en el hermoso Jardin Pams con RADEK KNOPP. No olvide traer su cojín para mayor comodidad y venir con antelación para elegir su asiento.

L’événement LES VENDREDIS JAZZ RADEK KNOPP Collioure a été mis à jour le 2025-06-25 par OT DE COLLIOURE