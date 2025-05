Les vendredis musicaux de La Barben – place Forbin La Barben, 6 juin 2025 21:00, La Barben.

Les vendredis musicaux de La Barben Vendredi 6 juin 2025 à 21h.

Vendredi 13 juin 2025 à 21h.

Vendredi 20 juin 2025 à 21h.

Sous réserve de conditions météo favorables. place Forbin Place Forbin La Barben Bouches-du-Rhône

Pour préparer le retour de l’été, 3 artistes investiront, lors de 3 soirées spéciales, la scène de la place Forbin !

Après le succès de l’an dernier, la mairie de La Barben a renouvelé l’initiative 3 concerts sur 3 soirées, en début d’été.



Au programme de ces Vendredis musicaux 2025

– 6 juin Jack Simard

– 13 juin Margaux Simone

– 20 juin Alain Ortega & le Modjo band



Restauration et buvette sur place. .

La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 18 89

English :

To prepare for the return of summer, 3 artists will take over the Place Forbin stage for 3 special evenings!

German :

Um die Rückkehr des Sommers vorzubereiten, werden 3 Künstler an 3 besonderen Abenden die Bühne auf dem Place Forbin besetzen!

Italiano :

Per preparare il ritorno dell’estate, 3 artisti si avvicenderanno sul palco di Place Forbin per 3 serate speciali!

Espanol :

Para preparar la vuelta del verano, 3 artistas tomarán el escenario de la Place Forbin durante 3 veladas especiales

