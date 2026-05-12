Les vendredis musicaux de La Barben place Forbin La Barben

La Barben

Les vendredis musicaux de La Barben

Du 01/06 au 30/06/2026 le vendredi de 19h à 23h.

Sous réserve de conditions météo favorables. place Forbin Place Forbin La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-01 19:00:00

fin : 2026-06-30 23:00:00

Date(s) :

2026-06-01

Tous les vendredis de juin, profitez des longues soirées de début d’été en musique !

Au programme en 2026 détail à venir.



Restauration et buvette sur place. .

place Forbin Place Forbin La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 18 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In june, every friday, enjoy the long early summer evenings with live music !

L’événement Les vendredis musicaux de La Barben La Barben a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Massif des Costes