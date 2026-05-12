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Les vendredis musicaux de La Barben place Forbin La Barben

Les vendredis musicaux de La Barben place Forbin La Barben lundi 1 juin 2026.

Lieu : place Forbin

Adresse : Place Forbin

Ville : 13330 La Barben

Département : Bouches-du-Rhône

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

La Barben

Les vendredis musicaux de La Barben

Du 01/06 au 30/06/2026 le vendredi de 19h à 23h.

Sous réserve de conditions météo favorables. place Forbin Place Forbin La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-01 19:00:00
fin : 2026-06-30 23:00:00

Date(s) :
2026-06-01

Tous les vendredis de juin, profitez des longues soirées de début d’été en musique !
Au programme en 2026 détail à venir.

Restauration et buvette sur place.   .

place Forbin Place Forbin La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 18 89 

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English :

In june, every friday, enjoy the long early summer evenings with live music !

L’événement Les vendredis musicaux de La Barben La Barben a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Massif des Costes

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