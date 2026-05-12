Les vendredis musicaux de La Barben place Forbin La Barben
Les vendredis musicaux de La Barben place Forbin La Barben lundi 1 juin 2026.
La Barben
Les vendredis musicaux de La Barben
Du 01/06 au 30/06/2026 le vendredi de 19h à 23h.
Sous réserve de conditions météo favorables. place Forbin Place Forbin La Barben Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-01 19:00:00
fin : 2026-06-30 23:00:00
Date(s) :
2026-06-01
Tous les vendredis de juin, profitez des longues soirées de début d’été en musique !
Au programme en 2026 détail à venir.
Restauration et buvette sur place. .
place Forbin Place Forbin La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 18 89
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English :
In june, every friday, enjoy the long early summer evenings with live music !
L’événement Les vendredis musicaux de La Barben La Barben a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Massif des Costes