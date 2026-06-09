Les vendredis musicaux Massa Deme Le Café Français Surgères
Les vendredis musicaux Massa Deme Le Café Français Surgères vendredi 31 juillet 2026.
Surgères
Les vendredis musicaux Massa Deme
Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:30:00
fin : 2026-07-31 19:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Venez découvrir pendant une soirée Massa Deme dans une ambiance folk mandingue.
Réservation conseillée.
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Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 53 contact@cafelefrancais.fr
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English :
Come and discover Massa Deme in an evening of Mandinka folk music.
Reservations recommended.
L’événement Les vendredis musicaux Massa Deme Surgères a été mis à jour le 2026-06-09 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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