Les vendredis musicaux Mister B alone Le Café Français Surgères vendredi 19 décembre 2025.

Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-12-19
2025-12-19

Venez découvrir pendant une soirée l’artiste Mister B alone !
Réservation conseillée.
Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 53  contact@cafelefrancais.fr

English :

Come and spend an evening with artist Mister B alone!
Reservations recommended.

