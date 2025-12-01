Les vendredis musicaux Mister B alone Le Café Français Surgères
Les vendredis musicaux Mister B alone Le Café Français Surgères vendredi 19 décembre 2025.
Les vendredis musicaux Mister B alone
Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19 19:30:00
Date(s) :
2025-12-19
Venez découvrir pendant une soirée l’artiste Mister B alone !
Réservation conseillée.
.
Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 53 contact@cafelefrancais.fr
English :
Come and spend an evening with artist Mister B alone!
Reservations recommended.
L’événement Les vendredis musicaux Mister B alone Surgères a été mis à jour le 2025-11-29 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin