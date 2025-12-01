Les vendredis musicaux Quentin Winter Blues Le Café Français Surgères

Les vendredis musicaux Quentin Winter Blues

Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12 19:30:00

2025-12-12

Venez découvrir pendant une soirée l’artiste Quentin Winter Blues !

Réservation conseillée.

Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 53 contact@cafelefrancais.fr

Come and discover Quentin Winter Blues!

Reservations recommended.

L’événement Les vendredis musicaux Quentin Winter Blues Surgères a été mis à jour le 2025-11-29 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin