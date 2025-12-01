Les vendredis musicaux Quentin Winter Blues Le Café Français Surgères
Les vendredis musicaux Quentin Winter Blues Le Café Français Surgères vendredi 12 décembre 2025.
Les vendredis musicaux Quentin Winter Blues
Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères Charente-Maritime
Venez découvrir pendant une soirée l’artiste Quentin Winter Blues !
Réservation conseillée.
Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 53 contact@cafelefrancais.fr
English :
Come and discover Quentin Winter Blues!
Reservations recommended.
