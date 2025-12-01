Les vendredis musicaux Reve Le Café Français Surgères
Les vendredis musicaux Reve Le Café Français Surgères vendredi 26 décembre 2025.
Les vendredis musicaux Reve
Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères Charente-Maritime
Début : 2025-12-26
fin : 2025-12-26 19:30:00
2025-12-26
Venez découvrir pendant une soirée l’artiste Reve ! C’est également la soirée du café Français avec son repas de Noël !
Réservation conseillée.
Le Café Français 2 Av. de la Libération Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 53 contact@cafelefrancais.fr
Come and discover artist Reve for one evening! It’s also the evening of the Café Français Christmas dinner!
Reservations recommended.
L’événement Les vendredis musicaux Reve Surgères a été mis à jour le 2025-11-29 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin