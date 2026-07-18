AGENDA · Pleudihen-sur-Rance
Les Vendredis Plage de la Ville Ger Pleudihen-sur-Rance
vendredi 14 août 2026 · Pleudihen-sur-Rance
Informations pratiques
Pleudihen-sur-Rance
Les Vendredis Plage de la Ville Ger
La Ville Ger Pleudihen-sur-Rance Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Au programme
– Beach Sport
– Marché
– Concert
Et surtout, convivialité et bonne humeur !
Concert de Amel Amar Folk Word Rock .
La Ville Ger Pleudihen-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Les Vendredis Plage de la Ville Ger Pleudihen-sur-Rance a été mis à jour le 2026-07-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme