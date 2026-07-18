Informations pratiques

Pleudihen-sur-Rance

Les Vendredis Plage de la Ville Ger

La Ville Ger Pleudihen-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Au programme

– Beach Sport

– Marché

– Concert

Et surtout, convivialité et bonne humeur !

Concert de Amel Amar Folk Word Rock .

La Ville Ger Pleudihen-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Les Vendredis Plage de la Ville Ger Pleudihen-sur-Rance a été mis à jour le 2026-07-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme