Les Vendredis Vendanges Découverte TREMONT Lys-Haut-Layon vendredi 12 septembre 2025.

TREMONT 3 Rue Saint Fiacre Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-09-12 09:30:00

fin : 2025-09-12 12:30:00

2025-09-12 2025-09-19

Si vous voulez découvrir les vendanges au plus près, c’est le moment !

Les vignerons du Domaine des Trois Monts vous proposent une immersion dans leur univers. Après une visite commentée du vignoble et du chai, vous saurez tout sur la fabrication du vin du pressoir à votre verre ! Vous serez alors prêt à découvrir les vendanges mécaniques.

Un casse-croûte vigneron et une dégustation des vins du domaine clôtureront cette matinée conviviale.

Inscription obligatoire. .

TREMONT 3 Rue Saint Fiacre Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 45 21 scea.hubertgueneauetfils@wanadoo.fr

