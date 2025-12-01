Taoking Funky touch ! La Loco Quimperlé

Taoking Funky touch !

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 23:00:00

fin : 2025-12-19 04:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Funky Touch, le collectif emblématique des nuits brestoises, anime ces dernières à coups de sets 100 % vinyles, entre funk, disco, hip-hop et breaks old-school, délivrant une chaleur et une bonne humeur authentiques qui font danser un public intergénérationnel !

Et ça n’est pas moins que Taoking, le DJ et boss des soirées Funky Touch à Brest qui va s’y coller ce soir à La Loco !

Taoking régale tous les danseurs et adorateurs de groove. Il propose des sets éclectiques sentant bon le Funk, saupoudrés d’ambiance tropicale ; musique chaleureuse et terriblement dansante.

Dj d’expérience, il distille des mixes de qualités insufflant sourires et bonne humeur lors de ses nombreuses prestations.

Vos petits pas de danse chaloupés seront sa récompense ! .

