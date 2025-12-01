Les vendreDJ à La Loco La Loco Quimperlé
Les vendreDJ à La Loco La Loco Quimperlé vendredi 26 décembre 2025.
Les vendreDJ à La Loco
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26 23:00:00
fin : 2025-12-26 04:00:00
Date(s) :
2025-12-26
Tous les Vendredis de 23h à 4h, retrouvez vos DJ préférés à La Loco pour transpirer sur le dancefloor !!
Les soirées VendreDj sont réservés aux plus de 25 ans .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les vendreDJ à La Loco Quimperlé a été mis à jour le 2025-05-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS