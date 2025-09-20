Les venelles qui murmurent Journées Européennes du Patrimoine 2025 Coulon

Les venelles qui murmurent Journées Européennes du Patrimoine 2025 Coulon samedi 20 septembre 2025.

Les venelles qui murmurent Journées Européennes du Patrimoine 2025

Place de la Pechoire Coulon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Balade théâtralisée les venelles vous murmurent . Parcours depuis la Place de la Péchoire, à 10h ou 14h30.

En parallèle, exposition dans les locaux du CSC de 9h à 17h.

Gratuit avec réservation obligatoire auprès du CSC du Marais au 0549389990 ou par mail contact.lemarais@csc79.org .

Place de la Pechoire Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 38 99 90 contact.lemarais@csc79.org

English : Les venelles qui murmurent Journées Européennes du Patrimoine 2025

German : Les venelles qui murmurent Journées Européennes du Patrimoine 2025

Italiano :

Espanol : Les venelles qui murmurent Journées Européennes du Patrimoine 2025

L’événement Les venelles qui murmurent Journées Européennes du Patrimoine 2025 Coulon a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Niort Marais Poitevin