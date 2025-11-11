Les Vénitiennes Théâtre Blossac Châtellerault
Les Vénitiennes
Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault Vienne
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Venise peut se glorifier d’avoir été le berceau d’artistes incroyables, et elle accueille et inspire du XVIe au XVIIIe siècles des musiciennes et compositrices qui ont marqué l’histoire. Ce programme donne la parole à celles qui ont vécu ou ont été publiées à Venise. Inspirées par la Sérénissime, elles ont su en restituer le charme et l’audace.
Récital Camille Poul & l’Assemblée
Camille Poul, soprano, Marie van Rhijn, clavecin, clavecin & direction
Diana Lee, violon Sébastien Marcq, traverso & flûtes à bec
Eleanor Lewis, viole de gambe et violoncelle, Léa Masson, théorbe & guitare baroque .
