Les Vénitiennes Théâtre Blossac Châtellerault

Les Vénitiennes

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Venise peut se glorifier d’avoir été le berceau d’artistes incroyables, et elle accueille et inspire du XVIe au XVIIIe siècles des musiciennes et compositrices qui ont marqué l’histoire. Ce programme donne la parole à celles qui ont vécu ou ont été publiées à Venise. Inspirées par la Sérénissime, elles ont su en restituer le charme et l’audace.

Récital Camille Poul & l’Assemblée

Camille Poul, soprano, Marie van Rhijn, clavecin, clavecin & direction

Diana Lee, violon Sébastien Marcq, traverso & flûtes à bec

Eleanor Lewis, viole de gambe et violoncelle, Léa Masson, théorbe & guitare baroque .

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 64

English : Les Vénitiennes

German : Les Vénitiennes

Italiano :

Espanol : Les Vénitiennes

L’événement Les Vénitiennes Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne