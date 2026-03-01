Les ventes exceptionnelles

633 Route du Castellot Saint-Émilion Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Vente directe producteurs avec la participation de La Crêperie du Parvis: crêpes salées et sucrées toute la journée. .

633 Route du Castellot Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 70 71

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English : Les ventes exceptionnelles

L’événement Les ventes exceptionnelles Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Saint-Emilion