Les ventes exceptionnelles Saint-Émilion
Les ventes exceptionnelles Saint-Émilion samedi 28 mars 2026.
Les ventes exceptionnelles
633 Route du Castellot Saint-Émilion Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Vente directe producteurs avec la participation de La Crêperie du Parvis: crêpes salées et sucrées toute la journée. .
633 Route du Castellot Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 70 71
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English : Les ventes exceptionnelles
L’événement Les ventes exceptionnelles Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Saint-Emilion