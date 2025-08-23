LES VENTS D’ANGES EN MARCHE Carcassonne
LES VENTS D’ANGES EN MARCHE Carcassonne samedi 23 août 2025.
LES VENTS D’ANGES EN MARCHE
79 Rue du Docteur Albert Tomey Carcassonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-23 11:00:00
fin : 2025-08-23
Date(s) :
2025-08-23
Chaque samedi de l’été, l’association Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane propose à l’église Saint-Vincent, « La musique du marché » récital d’orgue.
En marche… par Emmanuel PELAPRAT (Toulouse).
Bach, Mozart,Guilmant, Vierne
.
79 Rue du Docteur Albert Tomey Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 25 51 45
English :
Every Saturday throughout the summer, the Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane association offers « La musique du marché » an organ recital at Saint-Vincent church.
En marche? by Emmanuel PELAPRAT (Toulouse).
Bach, Mozart, Guilmant, Vierne
German :
Jeden Samstag im Sommer bietet der Verein Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane in der Kirche Saint-Vincent « La musique du marché » ein Orgelkonzert an.
En marche? von Emmanuel PELAPRAT (Toulouse).
Bach, Mozart, Guilmant, Vierne
Italiano :
Ogni sabato d’estate, l’associazione Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane presenta « La musique du marché » un recital d’organo nella chiesa di Saint-Vincent.
En marche? di Emmanuel PELAPRAT (Tolosa).
Bach, Mozart, Guilmant, Vierne
Espanol :
Todos los sábados del verano, la asociación Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane presenta « La musique du marché » -un recital de órgano- en la iglesia de Saint-Vincent.
En marche? por Emmanuel PELAPRAT (Toulouse).
Bach, Mozart, Guilmant, Vierne
L’événement LES VENTS D’ANGES EN MARCHE Carcassonne a été mis à jour le 2025-07-09 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Carcassonne