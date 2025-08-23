LES VENTS D’ANGES EN MARCHE Carcassonne

79 Rue du Docteur Albert Tomey Carcassonne Aude

Chaque samedi de l’été, l’association Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane propose à l’église Saint-Vincent, « La musique du marché » récital d’orgue.

En marche… par Emmanuel PELAPRAT (Toulouse).
Bach, Mozart,Guilmant, Vierne
English :

Every Saturday throughout the summer, the Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane association offers « La musique du marché » an organ recital at Saint-Vincent church.

En marche? by Emmanuel PELAPRAT (Toulouse).
Bach, Mozart, Guilmant, Vierne

German :

Jeden Samstag im Sommer bietet der Verein Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane in der Kirche Saint-Vincent « La musique du marché » ein Orgelkonzert an.

En marche? von Emmanuel PELAPRAT (Toulouse).
Bach, Mozart, Guilmant, Vierne

Italiano :

Ogni sabato d’estate, l’associazione Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane presenta « La musique du marché » un recital d’organo nella chiesa di Saint-Vincent.

En marche? di Emmanuel PELAPRAT (Tolosa).
Bach, Mozart, Guilmant, Vierne

Espanol :

Todos los sábados del verano, la asociación Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane presenta « La musique du marché » -un recital de órgano- en la iglesia de Saint-Vincent.

En marche? por Emmanuel PELAPRAT (Toulouse).
Bach, Mozart, Guilmant, Vierne

