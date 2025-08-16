LES VENTS D’ANGES FRANCE ALLEMAGNE Carcassonne

79 Rue du Docteur Albert Tomey Carcassonne Aude

Chaque samedi de l’été, l’association Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane propose à l’église Saint-Vincent, « La musique du marché » récital d’orgue.

France Allemagne par Hans-Jürgen KAISER (Mayence).
Bach, Wagner, Vierne, Karg-Elert
English :

Every Saturday throughout the summer, the Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane association offers « La musique du marché » an organ recital at Saint-Vincent church.

France Germany by Hans-Jürgen KAISER (Mainz).
Bach, Wagner, Vierne, Karg-Elert

German :

Jeden Samstag im Sommer bietet der Verein Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane in der Kirche Saint-Vincent « La musique du marché » ein Orgelkonzert an.

Frankreich Deutschland von Hans-Jürgen KAISER (Mainz).
Bach, Wagner, Vierne, Karg-Elert

Italiano :

Ogni sabato per tutta l’estate, l’associazione Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane presenta « La musique du marché » un recital d’organo nella chiesa di Saint-Vincent.

Francia Germania di Hans-Jürgen KAISER (Magonza).
Bach, Wagner, Vierne, Karg-Elert

Espanol :

Todos los sábados del verano, la asociación Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane presenta « La musique du marché » -un recital de órgano- en la iglesia de Saint-Vincent.

Francia Alemania por Hans-Jürgen KAISER (Maguncia).
Bach, Wagner, Vierne, Karg-Elert

