LES VENTS D’ANGES GRANDES TRIBUNES PARISIENNES Carcassonne

79 Rue du Docteur Albert Tomey Carcassonne Aude

Début : 2025-07-12 11:00:00

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Les Vents d’Anges (concert d’orgue, chaque samedi de l’été) proposé par « Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane ».

Grandes tribunes parisiennes par Emmanuel CULCASI ( Marseille).

Saint Saëns, Fauré, Gigout, Widor.

79 Rue du Docteur Albert Tomey Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 6 71 77 83 83 orgues.carcassonne@wanadoo.fr

English :

Les Vents d’Anges (organ concert, every Saturday in summer) proposed by « Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane ».

Grandes tribunes parisiennes by Emmanuel CULCASI ( Marseille).

Saint Saëns, Fauré, Gigout, Widor.

German :

Les Vents d’Anges (Orgelkonzert, jeden Samstag im Sommer), angeboten von « Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane ».

Große Pariser Emporen von Emmanuel CULCASI ( Marseille).

Saint Saëns, Fauré, Gigout, Widor.

Italiano :

Les Vents d’Anges (concerto d’organo, ogni sabato d’estate) organizzato da « Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane ».

Grandes tribunes parisiennes di Emmanuel CULCASI (Marsiglia).

Saint Saëns, Fauré, Gigout, Widor.

Espanol :

Les Vents d’Anges (concierto de órgano, todos los sábados de verano) organizado por « Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane ».

Grandes tribunas parisinas de Emmanuel CULCASI (Marsella).

Saint Saëns, Fauré, Gigout, Widor.

