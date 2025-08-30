LES VENTS D’ANGES QUATRE SIÈCLES DE MUSIQUE FRANÇAISE Carcassonne

Chaque samedi de l’été, l’association Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane propose à l’église Saint-Vincent, « La musique du marché » récital d’orgue.

Quatre siècles de musique française par Philippe LEFEBVRE (Notre-Dame de Paris).

Franck, Vierne, Dupré

79 Rue du Docteur Albert Tomey Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 25 51 45

English :

Every Saturday throughout the summer, the Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane association offers « La musique du marché » an organ recital at Saint-Vincent church.

Four centuries of French music by Philippe LEFEBVRE (Notre-Dame de Paris).

Franck, Vierne, Dupré

German :

Jeden Samstag im Sommer bietet der Verein Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane in der Kirche Saint-Vincent « La musique du marché » ein Orgelkonzert an.

Vier Jahrhunderte französischer Musik von Philippe LEFEBVRE (Notre-Dame de Paris).

Franck, Vierne, Dupré

Italiano :

Ogni sabato d’estate, l’associazione Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane presenta « La musique du marché » un recital d’organo nella chiesa di Saint-Vincent.

Quattro secoli di musica francese di Philippe LEFEBVRE (Notre-Dame de Paris).

Franck, Vierne, Dupré

Espanol :

Todos los sábados de verano, la asociación Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane presenta « La musique du marché » -un recital de órgano- en la iglesia de Saint-Vincent.

Cuatro siglos de música francesa a cargo de Philippe LEFEBVRE (Notre-Dame de París).

Franck, Vierne, Dupré

