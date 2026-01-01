Les Vêpres Compagnie La Tempête

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 20:00:00

fin : 2026-01-28 21:50:00

Date(s) :

2026-01-28

Durée 1h50, sans entracte

Un sommet de la musique sacrée baroque, qui entre en dialogue avec des chants traditionnels du sud de l’Europe, mêlant musique sacrée

et héritages populaires.

La Tempête redonne vie à cette partition emblématique à travers une performance qui allie des chants rituels issus de manuscrits anciens et une orchestration riche. Alors que les psaumes de Monteverdi s’entrelacent des polyphonies du sud de l’Europe, l’auditeur est plongé au cœur d’une puissante matière sonore évoquant une Venise vibrante de multiculturalité. Ces échanges riches, hérités d’une tradition orale méditerranéenne, éclairent la beauté de ce monument du répertoire baroque. .

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Vêpres Compagnie La Tempête

L’événement Les Vêpres Compagnie La Tempête Rouen a été mis à jour le 2026-01-05 par Seine-Maritime Attractivité