Les Vergers de la Passion Méchoui à l’ombre des pommiers Les Vergers de la Passion Rauville-la-Bigot

Les Vergers de la Passion 26 Hameau Delay Rauville-la-Bigot Manche
Début : 2025-08-24 12:00:00
fin : 2025-08-24
2025-08-24
Réservez votre dimanche 24 août pour déjeuner dans les Vergers du Cotentin !
Dès 12h, nous vous proposons un méchoui familiale et convivial dans les vergers, avec au menu :
– Tartinades
– Agneau/poulet grillé frites
– Fromage et dessert
Bar à cidre et jus, crêpes et gâteaux en vente sur place.
Côté animations, concert des Stealer Fingers et jeux normands.
Le repas est sur réservation uniquement, pensez à apporter vos couverts ! .
Les Vergers de la Passion 26 Hameau Delay Rauville-la-Bigot 50260 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr
