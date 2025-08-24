Les Vergers de la Passion Méchoui à l’ombre des pommiers Les Vergers de la Passion Rauville-la-Bigot

Les Vergers de la Passion 26 Hameau Delay Rauville-la-Bigot Manche

Début : 2025-08-24 12:00:00

fin : 2025-08-24

2025-08-24

Réservez votre dimanche 24 août pour déjeuner dans les Vergers du Cotentin !

Dès 12h, nous vous proposons un méchoui familiale et convivial dans les vergers, avec au menu :

– Tartinades

– Agneau/poulet grillé frites

– Fromage et dessert

Bar à cidre et jus, crêpes et gâteaux en vente sur place.

Côté animations, concert des Stealer Fingers et jeux normands.

Le repas est sur réservation uniquement, pensez à apporter vos couverts ! .

Les Vergers de la Passion 26 Hameau Delay Rauville-la-Bigot 50260 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

