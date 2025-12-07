Les Vergers du Trégor

Les Vergers du Trégor Plufur Côtes-d’Armor

Les Vergers du Trégor sont une petite ferme biologique basée dans le Trégor Costarmoricain au bord de la vallée du Yar et à proximité de la Lieue de grève . Ce dimanche, les Vergers du Trégor vous propose une balade dans les vergers soins aux arbres, lutte biologique, puis direction le stockage et le tri des pommes, ainsi que le matériel à disposition. Visite qui sera suivie d’une dégustation.

Réservation conseillée. .

Les Vergers du Trégor Plufur 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 61 25 35 36

