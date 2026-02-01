Les Vériétés toute une histoire ! (1963-2024) Salle Althea Couffé

Les Vériétés toute une histoire ! (1963-2024)

Salle Althea 1 Rue des Marronniers Couffé Loire-Atlantique

L’Association Loisirs et Culture vous propose un documentaire sur Les variétés de 1963 à 2024, réalisé par Antonio Ruiz et Pascale Robert, le samedi 28 février à 20h30 au Théâtre Althéa.

L’occasion de se remémorer quelques souvenirs à travers des témoignages et vidéos.

Prix libre.

Pas de réservation. .

Salle Althea 1 Rue des Marronniers Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire alc.ateliers@gmail.com

English :

The Association Loisirs et Culture presents a documentary on Les variétés de 1963 à 2024, directed by Antonio Ruiz and Pascale Robert, on Saturday February 28 at 8:30pm at the Théâtre Althéa.

