Les Vériétés toute une histoire ! (1963-2024) Salle Althea Couffé
Les Vériétés toute une histoire ! (1963-2024) Salle Althea Couffé samedi 28 février 2026.
Les Vériétés toute une histoire ! (1963-2024)
Salle Althea 1 Rue des Marronniers Couffé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28 23:30:00
Date(s) :
2026-02-28
L’Association Loisirs et Culture vous propose un documentaire sur Les variétés de 1963 à 2024, réalisé par Antonio Ruiz et Pascale Robert, le samedi 28 février à 20h30 au Théâtre Althéa.
L’occasion de se remémorer quelques souvenirs à travers des témoignages et vidéos.
Prix libre.
Pas de réservation. .
Salle Althea 1 Rue des Marronniers Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire alc.ateliers@gmail.com
English :
The Association Loisirs et Culture presents a documentary on Les variétés de 1963 à 2024, directed by Antonio Ruiz and Pascale Robert, on Saturday February 28 at 8:30pm at the Théâtre Althéa.
