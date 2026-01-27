Les Verreries de Bréhat Ateliers soufflage de petits récipients vacances d’hiver Île-de-Bréhat

Les Verreries de Bréhat Ateliers soufflage de petits récipients vacances d’hiver

Souffler le verre, Créer votre souvenir !

Pendant les vacances d’hiver, notre atelier ouvre ses portes aux curieux, aux familles et aux esprits créatifs, pour une expérience rare au cœur des Verreries de Bréhat. Guidés par le geste artisanal, les visiteurs sont invités à choisir la couleur de leur pièce, puis à souffler et aspirer à la canne pour donner naissance à leur propre petit récipient en verre. Un moment ludique et sensible, accessible aux enfants comme aux adultes, où l’on aime rappeler qu’il suffit de savoir souffler ses bougies d’anniversaire pour créer une pièce unique. De ce dialogue avec la matière naît un objet à la fois élégant et utile, libre d’imaginer son usage vide-poche, coquetier, pot à bonbons ou simple pièce artistique chargée de souvenirs. Une initiation au savoir-faire, à la chaleur du feu et à la poésie du verre, à vivre et à emporter avec soi.

Atelier sans réservation, 25 € comprenant l’expérience et l’objet.

Du lundi au vendredi, du 16 février au 6 mars, sur nos horaires d’ouverture 10h–13h et 14h–16h30. .

Lieu-dit Le Fort Île-de-Bréhat 22870 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 09 09

