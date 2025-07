Les Vespérales de l’été SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges

Les Vespérales de l’été SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges jeudi 17 juillet 2025.

Les Vespérales de l’été

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Cathédrale de St Bertrand Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 19:00:00

fin : 2025-07-17 17:30:00

Date(s) :

2025-07-17

« Dieu, source de tous les dons »

Elisabeth à l’orgue et Anny au chant

Dans la fraîcheur apaisante de la cathédrale, laissez-vous porter par les harmonies de l’orgue accompagnées par un chant.

Tous bienvenus !

.

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Cathédrale de St Bertrand Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie connfreriesaintbertrand@gmail.com

English :

« God, source of all gifts

Elisabeth on organ and Anny on vocals

In the soothing cool of the cathedral, let yourself be carried away by the harmonies of the organ accompanied by a song.

All welcome!

German :

« Gott, die Quelle aller Gaben »

Elisabeth an der Orgel und Anny am Gesang

Lassen Sie sich in der beruhigenden Kühle der Kathedrale von den Harmonien der Orgel mit Gesangsbegleitung tragen.

Alle sind herzlich willkommen!

Italiano :

« Dio, fonte di tutti i doni

Elisabeth all’organo e Anny alla voce

Nel fresco della cattedrale, lasciatevi trasportare dalle armonie dell’organo accompagnate da un canto.

Tutti sono i benvenuti!

Espanol :

« Dios, fuente de todos los dones

Elisabeth al órgano y Anny a la voz

En el relajante frescor de la catedral, déjate llevar por las armonías del órgano acompañadas de una canción.

¡Todos son bienvenidos!

L’événement Les Vespérales de l’été Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2025-07-12 par OT de Neste-Barousse|CDT65