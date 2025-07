LES VESPERALES DE L’ETE SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges

LES VESPERALES DE L’ETE

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Cathédrale Sainte Marie Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Début : 2025-07-24 19:00:00

fin : 2025-07-24

2025-07-24

Venez découvrir la musicalité le l’orgue de Saint Bertrand tout en passant un moment de »lâcher prise »

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Cathédrale Sainte Marie Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 6 22 35 30 10

English :

Come and discover the musicality of the Saint Bertrand organ while enjoying a moment of « letting go »

German :

Entdecken Sie die Musik der Orgel von Saint Bertrand und verbringen Sie dabei einen Moment des « Loslassens »

Italiano :

Venite a scoprire la musicalità dell’organo di Saint Bertrand e a godervi un momento di « abbandono »

Espanol :

Venga a descubrir la musicalidad del órgano Saint Bertrand mientras disfruta de un momento de « dejarse llevar »

