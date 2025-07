Les vestiges de la Grande Guerre au crépuscule Sainte-Marie-aux-Mines

Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Jeudi 2025-08-07 19:30:00

2025-08-07 21:30:00

2025-08-07

Durant la 1ère guerre mondiale, le Val d’Argent fut une vallée du front. Pour la protéger, les troupes allemandes fortifièrent leurs lignes défensives à près de 700 mètres d’altitude, par la construction de blockhaus, de tranchées et d’un réseau de transport militaire spécifique. Découvrez les vestiges de cette guerre de montagne, en compagnie d’un guide du Pays d’Art et d’Histoire, en découvrant le secteur du Pain de Sucre au crépuscule.

RDV à 19H30 devant l’office du tourisme du Val d’Argent.

Place Prensureux à Sainte-Marie-aux-Mines.

Prévoir un déplacement avec votre voiture personnelle jusqu’à la Côte d’Echery

Durée 2H environ.

Parcours de 6 km, 270 mètres de dénivelé

2 Place du Prensureux Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 80 50 tourisme@valdargent.com

English :

During the 1st World War, the Val d’Argent was a frontline valley. To protect it, German troops fortified their defensive lines at an altitude of almost 700 meters, building blockhouses, trenches and a special military transport network. Discover the vestiges of this mountain war, in the company of a Pays d?Art et d?Histoire guide, as you explore the Pain de Sucre sector at dusk.

German :

Während des Ersten Weltkriegs war das Val d’Argent ein Fronttal. Um es zu schützen, befestigten die deutschen Truppen ihre Verteidigungslinien auf fast 700 Metern Höhe durch den Bau von Blockhäusern, Schützengräben und einem speziellen militärischen Transportnetz. Entdecken Sie die Überreste dieses Gebirgskrieges in Begleitung eines Führers des Pays d’Art et d’Histoire, indem Sie den Sektor des Zuckerhuts in der Abenddämmerung erkunden.

Italiano :

Durante la Prima guerra mondiale, la Val d’Argent era una valle di prima linea. Per proteggerla, le truppe tedesche fortificarono le loro linee difensive a quasi 700 metri di altitudine, costruendo fortini, trincee e una speciale rete di trasporto militare. Scoprite i resti di questa guerra di montagna, accompagnati da una guida del Pays d’Art et d’Histoire, esplorando il settore del Pain de Sucre al tramonto.

Espanol :

Durante la I Guerra Mundial, el Val d’Argent fue un valle de primera línea. Para protegerlo, las tropas alemanas fortificaron sus líneas defensivas a casi 700 metros de altitud, construyendo blocaos, trincheras y una red especial de transporte militar. Descubra los vestigios de esta guerra de montaña, acompañado por un guía del Pays d’Art et d’Histoire, mientras explora el sector Pain de Sucre al atardecer.

