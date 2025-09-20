Les vestiges du Château de Fressin Vestiges du château de fressin Fressin

Les vestiges du Château de Fressin 20 et 21 septembre Vestiges du château de fressin Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Animations estivales au Château de Fressin

Tout un programme pour petits et grands… et c’est gratuit !

Conférences Racont’Thé – offertes par les Espaces Fortifiés des Hauts-de-France

Spectacle théâtral – une création d’une compagnie lilloise, en partenariat avec la DRAC et la Maison des Habitants de Fruges

Ateliers de filage – découvrez les gestes d’autrefois

Visites guidées sur les plantes comestibles et médicinales

⚔️ Démonstrations d’escrime médiévale

Stand Mobilité – en partenariat avec la CCHPM

☕ Buvette & boutique sur place

Site en accès libre – Entrée gratuite

Vestiges du château de fressin 9 rue de la Lombardie – 62140 Fressin Fressin 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 86 56 11 https://www.chateaudefressin.fr Edifié vers 1450. par Jean de Créquy, chevalier de l’Ordre de la Toison d’Or, ce château aux fossés escarpés est muni de bastions adaptés à l’artillerie. Venez découvrir ces ruines romantiques, l’exposition sur les châteaux, la machine de guerre et le jardin médiéval restauré. Route : par la D928 (axe Calais-Abbeville (entre Fruges et Hesdin).

© Office de Tourisme Haut-Pays Côte d’Opale