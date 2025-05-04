les Vide-greniers 2025 Les Fées des Mômes Saint-Laurent-Médoc
les Vide-greniers 2025 Les Fées des Mômes
Parking des écoles Saint-Laurent-Médoc Gironde
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2025-05-04, 2025-09-14, 2025-11-09
Début : 2025-05-04
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-05-04 2025-09-14 2025-11-09
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’association Les Fées des Mômes organise ses vide-greniers sur le parking des écoles (COSEC).
Sur réservation pour les exposants ( de 6h à 8h).
Restauration rapide sur place. .
Parking des écoles Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 57 38 67 lesfeesdesmomes33@gmail.com
L’événement les Vide-greniers 2025 Les Fées des Mômes Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Médoc-Vignoble