Les vidéos du mercredi Bibliothèque – 6e étage Rennes 3 septembre 2025 – 17 juin 2026, certains mercredis Ille-et-Vilaine

Gratuit

Une projection dédiée au jeune public (à partir de 3 ans).

Des films d’animation et des courts métrages pour faire rêver les enfants. Une sélection de films réalisée par les bibliothécaires spécialistes du cinéma jeunesse vous est proposée au 6ème étage de la bibliothèque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-03T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-17T16:15:00.000+02:00

Bibliothèque – 6e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine