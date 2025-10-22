Les vidéos du mercredi Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Rennes
Les vidéos du mercredi Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Rennes mercredi 22 octobre 2025.
Les vidéos du mercredi Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Rennes 22 octobre 2025 – 22 avril 2026, certains mercredis Ille-et-Vilaine
Gratuit
Une projection dédiée au jeune public (à partir de 3 ans).
Des films d’animation et des courts métrages pour faire rêver les enfants. Une sélection de films réalisée par les bibliothécaires spécialistes du cinéma jeunesse vous est proposée au 6ème étage de la bibliothèque.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-22T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-22T11:15:00.000+02:00
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Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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