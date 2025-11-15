Les VidjoFolies 2025, la sixième édition ! Salle des Fêtes Suze-la-Rousse
Les VidjoFolies 2025, la sixième édition ! Salle des Fêtes Suze-la-Rousse samedi 15 novembre 2025.
Les VidjoFolies 2025, la sixième édition !
Salle des Fêtes Route de Bollène Suze-la-Rousse Drôme
Début : 2025-11-15 16:30:00
fin : 2025-11-15 23:00:00
2025-11-15
Après-midi et soirée, festives et solidaires, au profit de l’association caritative VIDJOVI, l’ENFANT DIGNE, de Suze la Rousse. Ateliers créatifs & jeux, tombola, artisanat du Bénin, danses africaines & percussions, bar & restauration, grand concert.
Salle des Fêtes Route de Bollène Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 99 59 31 vidjovi.cotonou@gmail.com
English :
Festive afternoon and evening in aid of the Suze la Rousse charity VIDJOVI, l’ENFANT DIGNE. Creative workshops & games, tombola, crafts from Benin, African dance & percussion, bar & catering, big concert.
German :
Nachmittags und abends, festlich und solidarisch, zugunsten der Wohltätigkeitsorganisation VIDJOVI, l’ENFANT DIGNE, aus Suze la Rousse. Kreative Workshops & Spiele, Tombola, Kunsthandwerk aus Benin, afrikanische Tänze & Percussion, Bar & Essen, großes Konzert.
Italiano :
Un pomeriggio e una serata di festa a favore dell’associazione di beneficenza Suze la Rousse VIDJOVI, l’ENFANT DIGNE. Laboratori creativi e giochi, tombola, artigianato del Benin, danze africane e percussioni, bar e catering, grande concerto.
Espanol :
Tarde y noche de fiesta a beneficio de la asociación VIDJOVI, l’ENFANT DIGNE de Suze la Rousse. Talleres creativos y juegos, tómbola, artesanía de Benín, danzas africanas y percusión, bar y catering, gran concierto.
L’événement Les VidjoFolies 2025, la sixième édition ! Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence