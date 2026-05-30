Les Vieilles au bois, Balade contée nocturne (Festival Héroïnes de 7 lieux) Maison MADIE Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-05 20:30 – 22:00

Gratuit : non Sur inscription. Gratuit https://www.festivalheroines.com/d-tails-et-inscription/balade-contee-nocturne Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

D’abord, rendez-vous pour souper à la Maison MADIE ! On mange, on cause, on chante…et, à la nuit tombante, on part en balade.On retrouve Olivia à l’entrée du parc de la Boucardière.De nuit, les jardins changent de visage. Ce petit coin de nature au cœur de Bellevue, devient un seuil : entre ville et sauvage, entre réel et imaginaire. On avance ensemble dans l’obscurité et les histoires nous accompagnent.Puis on sort des sous-bois : cacao chaud, musique, lumières. On se retrouve, un peu différents peut-être. On a traversé la forêt — celle qui est dehors… et celle qui est en nous.Horaires :-Dès 20h30, venez partager votre pique-nique avec nous à la Maison MADIE : on mange, on fait connaissance puis on descend rejoindre Olivia,-à 21h30, rdv directement devant la grille du parc|| Tout public à partir de 10 ans || prendre pull, lampe torche et pique-niqueINTERVENANTE ET ARTISTES:Olivia Godart (les balades d’olivia) propose depuis plusieurs années des balades nature découverte. Voir son site.Anne-Gaël Gauducheau est conteuse. Elle proppose ici , quelques histoires « à la volée »Balthazar Bodin et Sven Michel sont trombonistes. Ils accompagnent l’entrée et la sortie de cette balade nocturne…

Maison MADIE Nantes 44100

https://www.festivalheroines.com/d-tails-et-inscription/balade-contee-nocturne



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