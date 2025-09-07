Les Vieilles Chaînes Villefranchoises Villefranche-de-Rouergue

Les Vieilles Chaînes Villefranchoises

Rue de la Gare Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Dimanche 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Venez admirer de belles mécaniques à l’occasion de cette 26ème édition.

A partir de 7h30 accueil des participants, casse-croûte et exposition dans la cour de la Gare

Vers 9h30 mise en route des motos et départ pour une balade de 90km

De 11h30 à 12h15 arrêt rafraîchissement à Beauregard

13h retour cour de la Gare de Villefranche

De 13h à 16h repas des participants au restaurant le Césarée, exposition de motos autour du Césarée

Vers 16h remise des prix .

Rue de la Gare Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 73 14 01 76

English :

Come and admire some fine mechanical engineering at this 26th edition.

German :

Kommen Sie und bewundern Sie die schönen Mechaniken anlässlich dieser 26.

Italiano :

Venite ad ammirare le bellissime macchine di questa 26a edizione.

Espanol :

Venga a admirar las bellas máquinas de esta 26ª edición.

