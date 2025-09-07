Les Vieilles Chaînes Villefranchoises Villefranche-de-Rouergue
Les Vieilles Chaînes Villefranchoises Villefranche-de-Rouergue dimanche 7 septembre 2025.
Les Vieilles Chaînes Villefranchoises
Rue de la Gare Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Début : Dimanche 2025-09-07
fin : 2025-09-07
2025-09-07
Venez admirer de belles mécaniques à l’occasion de cette 26ème édition.
A partir de 7h30 accueil des participants, casse-croûte et exposition dans la cour de la Gare
Vers 9h30 mise en route des motos et départ pour une balade de 90km
De 11h30 à 12h15 arrêt rafraîchissement à Beauregard
13h retour cour de la Gare de Villefranche
De 13h à 16h repas des participants au restaurant le Césarée, exposition de motos autour du Césarée
Vers 16h remise des prix .
Rue de la Gare Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 73 14 01 76
English :
Come and admire some fine mechanical engineering at this 26th edition.
German :
Kommen Sie und bewundern Sie die schönen Mechaniken anlässlich dieser 26.
Italiano :
Venite ad ammirare le bellissime macchine di questa 26a edizione.
Espanol :
Venga a admirar las bellas máquinas de esta 26ª edición.
