Coudray-au-Perche

Les Vieilles Charrettes #5

Etang du Tertre Coudray-au-Perche Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-17

Festivaliers, êtes-vous là ?!! Les Vieilles Charrettes sont de retour pour deux jours cette année ! Ambiance fun & champêtre avec ce festival de musique familiale au bord de l’étang du Tertre.

Pré-vente en ligne 15 € et sur place 20 € I Gratuit 12ansFamilles

Festivaliers, êtes-vous là ?!!

Les Vieilles Charrettes sont de retour pour deux jours cette année !

Organisé par le Comité des fêtes de Coudray au Perche au bord de l’étang du Tertre, ce festival de musique familiale revient pour la 5e année consécutive.

Le vendredi, accès libre dès 18h30 dans ambiance guinguette avec Les Perchés et Poluxx, deux groupes locaux.

Le samedi, au programme Les Graines de Sel, Telegraph, Les Flagrants Délires et DJ Brice François vont vous ambiancer jusqu’à 3h du mat. Les Percuch’rons et La Charcuterie Musicale (quiz musical déjanté), également de la fête !!

Ouverture des portes dès 18H30.

Pré-vente en ligne 15 € jusqu’au 10/07 I Sur place 20 € I Gratuit 12ans

Restauration & camping sur place I Pique-nique interdit I Pas de règlement CB sur place .

Etang du Tertre Coudray-au-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 10 16 vieillescharrettes@gmail.com

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English :

Festival-goers, are you there?! Les Vieilles Charrettes is back for two days this year! Fun & country atmosphere with this family music festival on the banks of the Etang du Tertre.

Pre-sale online 15 ? and on site 20 ? I Free for children under 12

L’événement Les Vieilles Charrettes #5 Coudray-au-Perche a été mis à jour le 2026-05-12 par OTs DU PERCHE