Informations pratiques

La Chapelle-Saint-Sauveur

Les Vieilles Planches

Le Labyrinthe 368 rue du Bois brûlé La Chapelle-Saint-Sauveur Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25

Les Vieilles Planches 3ème Édition

Rejoignez-nous pour deux jours de partages, de notes et de découvertes artistiques.

Galettes, crêpes et boissons disponibles sur place tout au long du week-end !

Vendredi 24 Juillet (À partir de 19h) Soirée Ciné & Musique

19h00 Projection du court-métrage 4 monuments et une brioche , en présence du réalisateur Gilbert Loreaux.

Dans la foulée Projection du long-métrage En fanfare d’Emmanuel Courcol.

Fin de soirée Rencontre et échange avec Brigitte Jacquet et Johan Seguin, qui nous éclaireront sur le lien subtil entre musique et cinéma du point de vue du technicien.

Samedi 25 Juillet Arts, Spectacles & Concerts

16h00 Expo Hélène Decoin expose ses poèmes et ses photographies.

17h00 Spectacle (Tout public) Thé Toi par la compagnie L’un passe. Ce n’est pas vraiment du cirque, pas franchement de la musique, encore moins de la danse… mais un moment unique à ne pas manquer !

18h00 Scène Ouverte Place aux talents locaux ! Musiciens, conteurs, comédiens… la scène des Vieilles Planches est à vous. Inscriptions dès maintenant au 06 60 75 61 24.

20h30 Concert Pop Fidèle au poste, Lole revient nous enchanter avec ses compositions pop, magnifiquement accompagnée par des instrumentistes à cordes.

21h30 Concert de clôture Un air de famille voyage à travers les époques, de la musique renaissance aux musiques improvisées. Un ensemble de musiciens joueurs de viole de gambe, Zarb, piano préparé, violon, violoncelle, synthétiseur, unique au monde! .

Le Labyrinthe 368 rue du Bois brûlé La Chapelle-Saint-Sauveur 71310 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 75 61 24 echarbo@gmail.com

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English : Les Vieilles Planches

L’événement Les Vieilles Planches La Chapelle-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-07-08 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II