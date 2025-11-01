Les Vieilles Valises en concert Blesle

Les Vieilles Valises en concert Blesle samedi 1 novembre 2025.

Les Vieilles Valises en concert

Gymnase Blesle Haute-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 20:30:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Le 1er novembre 2025 à partir de 20h30, l’association des Apéros Musique de Blesle organise une soirée exceptionnelle avec les Vieilles Valises en concert à Blesle (première partie avec La revanche des Grenouilles)

.

Gymnase Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 63 77 accueil@aperos-musique-blesle.com

English :

On November 1, 2025, starting at 8:30 pm, the Apéros Musique de Blesle association is organizing an exceptional evening with Les Vieilles Valises in concert in Blesle (opening act: La revanche des Grenouilles)

German :

Am 1. November 2025 ab 20:30 Uhr organisiert der Verein Apéros Musique de Blesle einen außergewöhnlichen Abend mit einem Konzert von Les Vieilles Valises in Blesle (Vorgruppe mit La revanche des Grenouilles)

Italiano :

Il 1° novembre 2025 dalle 20.30, l’associazione Apéros Musique di Blesle organizza una serata eccezionale con Les Vieilles Valises in concerto a Blesle (opening act: La revanche des Grenouilles)

Espanol :

El 1 de noviembre de 2025 a partir de las 20.30 h, la asociación Apéros Musique de Blesle organiza una velada excepcional con Les Vieilles Valises en concierto en Blesle (teloneros: La revanche des Grenouilles)

