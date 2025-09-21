« Les Viennes, de la seine vers ses sources » JEP 2025 Troyes

« Les Viennes, de la seine vers ses sources » JEP 2025 Troyes dimanche 21 septembre 2025.

« Les Viennes, de la seine vers ses sources » JEP 2025

RDV rue Charlemagne Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 09:30:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Circuit de 15 km des Viennes de la Seine vers les sources, commenté par Philippe Brun, historien.



Durée 6h



Limité à 30 personnes Inscription obligatoire par mail .

RDV rue Charlemagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 52 77 12 71 coulee.verte@vallee-des-viennes.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement « Les Viennes, de la seine vers ses sources » JEP 2025 Troyes a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Troyes la Champagne