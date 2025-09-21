« Les Viennes, de la seine vers ses sources » JEP 2025 Troyes
RDV rue Charlemagne Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Début : 2025-09-21 09:30:00
fin : 2025-09-21 16:00:00
2025-09-21
Circuit de 15 km des Viennes de la Seine vers les sources, commenté par Philippe Brun, historien.
Durée 6h
Limité à 30 personnes Inscription obligatoire par mail .
RDV rue Charlemagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 52 77 12 71 coulee.verte@vallee-des-viennes.fr
