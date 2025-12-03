Les vies de Léon Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint-Denis Saint-Denis

Les vies de Léon 3 – 6 décembre Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint-Denis Seine-Saint-Denis

2 représentations Tout Public les 3 et 6 décembre ; 4 représentations scolaires les 4 et 5 décembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-03T15:00:00 – 2025-12-03T16:00:00

Fin : 2025-12-06T16:00:00 – 2025-12-06T17:00:00

Les vies de Léon raconte les exils successifs d’un jeune homme d’une vingtaine d’années, parti de Pologne pour échapper aux premières actions antisémites menées contre les Juifs dès les années 30.

De 1929 à 1950, Léon doit ainsi fuir à de nombreuses reprises pour échapper à ces persécutions incessantes. Nous embarquerons avec lui, compagnons de route de ce voyage initiatique qui le voit devenir adulte à travers les secousses inflexibles de l’Histoire. A ses côtés, nous suivons les routes de l’exil auxquelles nombre de juifs ont été contraints entre les années 20 et la Seconde Guerre mondiale, depuis la Pologne jusqu’à la France, après une halte en Belgique. Nous imaginons sa fuite, pendant la guerre, vers l’Espagne, puis vers la Palestine. Ces pérégrinations de notre personnage principal sont inspirées de faits réels, après recoupement de documents d’archives exhumés par l’historien Laurent Joly.

Pièce de théâtre en son binaural.

Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint-Denis 59 boulevard Jules Guesde, 93200 Saint-Denis 93200 La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis Île-de-France

Le Birgit Ensemble – Julie Bertin et Jade Herbulot birgit lebirgitensemble

© David Fugère