Les Vies intenses : Itinéraires de femmes scientifiques Campus santé de Villejean Rennes 5 mars – 4 avril Ille-et-Vilaine

En accès libre du lundi au samedi de 8h45 à 22h

A travers ces portraits, 9 chercheuses aux parcours multiples, connectées aux enjeux du monde contemporain, sont ainsi données à voir, témoignages vivants et inspirants pour les générations à venir.

Avec, par ordre alphabétique :

* María García Vigueras, maîtresse de conférences INSA Rennes à l’Institut d’Electronique et des Technologies du numéRique – IETR Fabienne Gauffre, chercheuse du CNRS à l’Institut des sciences chimiques de Rennes

* Hélène Hivert, Chaire professeur junior Inria au laboratoire Géosciences Rennes

* Emmanuelle Leray, chercheuse de l’EHESP au laboratoire Arenes directrice de l’équipe Recherche sur les services et le management en Santé (RSMS)

* Patricia Loncle, chercheuse de l’EHESP au laboratoire Arenes

* Charlotte Michaux, chercheuse Inserm au laboratoire ARN régulateurs bactériens et médecine

* Marta Mira Osuna, doctorante de l’Université de Rennes à l’Institut de génétique et développement de Rennes – IGDR

* Sandy Montañola, chercheuse de l’Université de Rennes au laboratoire Arenes

* Sandrine Rospabé, maîtresse de conférences à l’Université de Rennes, membre du Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Innovations Sociétales – LIRIS

**Projet et partenaires**

Pour prolonger les actions déjà menées, ces établissements se sont associés pour co-créer un projet artistique, une série de portraits mettant en valeur des chercheuses, en partenariat avec l’Agence Sensible.

Constatant que les femmes sont aujourd’hui sous-représentées dans les formations et dans les carrières scientifiques, l’Université de Rennes, l’EHESP (École des hautes études en santé publique), l’INSA Rennes, la délégation Bretagne et Pays de la Loire du CNRS, la délégation Inserm Grand Ouest et le centre INRIA de l’Université de Rennes, comme de nombreuses autres structures du territoire, sont engagées en faveur de l’égalité. Pour prolonger les actions déjà menées, ces établissements se sont associés pour co-créer un projet artistique, une série de portraits mettant en valeur des chercheuses, en partenariat avec l’Agence Sensible. La Région Bretagne a choisi de soutenir la diffusion de cette exposition Portée par le désir de donner à voir des représentations vivantes et inspirantes de femmes chercheuses pour les jeunes générations, l’Agence Sensible a conçu cette série de 9 triptyques.

Après une première phase d’échange, des textes mettant en avant leurs expériences, leurs parcours et leurs travaux ont été réalisés. Les chercheuses ont ensuite participé en petits groupes à des séances photos avec la photographe Ingrid Borelli. L’objectif était de réaliser des portraits individuels les mettant en scène dans des postures dynamiques et originales, en résonance aux récits de « vies intenses » qui avaient été confiés.

Une seconde photo a été réalisée, présentant cette fois des objets faisant écho aux parcours et aux travaux de recherche des participantes.)

La Région Bretagne et le service culturel de l’Université de Rennes soutiennent la diffusion de cette exposition sur le territoire en la mettant à disposition des établissements et associations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-05T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-04-04T22:00:00.000+02:00

Campus santé de Villejean 2 avenue du Professeur Léon Bernard, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



