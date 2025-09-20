Les vies multiples du patrimoine architectural et les habitants de Sceaux Maison du tourisme Sceaux

Les vies multiples du patrimoine architectural et les habitants de Sceaux Samedi 20 septembre, 10h30 Maison du tourisme Hauts-de-Seine

Circuit conférencé d’1h

Dans le centre-ville de Sceaux, le patrimoine bâti, avec ou sans prestige, ne craint pas le remploi, le recyclage, la reconversion. Chaque génération d’habitants cultive alors sa propre perception des édifices. Retour en arrière ; un cinéma né dans un garage, les anciens ateliers municipaux affectés à la détente périscolaire de collégiens, une bibliothèque dans un château…Voici quelques exemples des multiples affectations des édifices publics sans cesse ouverts à de nouvelles utilisations.

Maison du tourisme 70 rue Houdan 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France 0146611903 https://tourisme.sceaux.fr/ [{« type »: « email », « value »: « maisondutourisme@sceaux.fr »}]

