Les vieux méritent mieux ! #4 Ehpad Simone de Beauvoir Saint-Médard-en-Jalles

Les vieux méritent mieux ! #4 Jeudi 16 octobre, 15h00 Ehpad Simone de Beauvoir Gironde

Entrée libre

Début : 2025-10-16T15:00:00 – 2025-10-16T17:00:00

Fin : 2025-10-16T15:00:00 – 2025-10-16T17:00:00

Le CCAS de la Ville, l’Ehpad Simone de Beauvoir et la Résidence autonomie Flora Tristan participent à la 4eme édition de la manifestation nationale « Les vieux méritent mieux ».

A cette occasion, proches, familles et aidants de personnes âgées sont invités à participer à un goûter offert :

– à l’Ehpad Simone de Beauvoir le jeudi 16 octobre de 15h à 17h,

– à la Résidence Autonomie Flora Tristan de 15h à 16h30.

Ces moments conviviaux permettront également d’échanger sur la situation de l’aidant et de se renseigner sur les ressources existantes à Saint-Médard-en-Jalles pour les accompagner.

Ehpad Simone de Beauvoir Allée du Preuilha – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Goûter et temps d’information pour les aidants, familles et proches de personnes âgées