Les Vieux Métiers d’Azannes Azannes-et-Soumazannes

Les Vieux Métiers d’Azannes Azannes-et-Soumazannes dimanche 3 mai 2026.

Les Vieux Métiers d’Azannes

Domaine des Roises Azannes-et-Soumazannes Meuse

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-05-03 2026-05-10 2026-05-14 2026-05-17 2026-05-24 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26

Venez plonger dans l’univers de la vie rurale du XIXème siècle au Village des Vieux Métiers d’Azannes en Meuse. Vivez un moment d’échanges et de convivialité unique en Lorraine, à 15 min de Verdun.

Une promenade passionnante à la rencontre des artisans du passé, dans le village à remonter le temps. Une fois les portes franchies, vous serez transportés dans la vie quotidienne de nos aïeuls et découvrirez leurs savoir-faire ancestraux, leurs valeurs et leur passion à transmettre et partager.

De nombreux métiers anciens ou disparus reprennent vie devant vous. Dentelières, boulangers, meuniers, huiliers, lavandières, sans oublier les tuiliers et bien d’autres, vous attendent.

Tracteurs, moteurs anciens, moulins à eau et à vent vous transporteront dans le temps et l’espace.

Une véritable aventure à vivre dans la joie et la bonne humeur.

L’espace ne manque pas, entre plaine et forêt, le bol d’air est garanti !

Une expérience unique qui émerveillera petits et grands. Une aventure à vivre en famille.Tout public

16 .

Domaine des Roises Azannes-et-Soumazannes 55150 Meuse Grand Est +33 3 29 85 60 62 vieuxmetiers@orange.fr

English :

Come and immerse yourself in the world of 19th-century rural life at the Village des Vieux Métiers in Azannes, Meuse. Experience a unique moment of exchange and conviviality in Lorraine, 15 minutes from Verdun.

Take a fascinating stroll through the village and meet the craftsmen of the past. Once through the gates, you’ll be transported into the daily lives of our forebears, and discover their ancestral know-how, values and passion to be passed on and shared.

Numerous old and disappeared trades are brought back to life before your very eyes. Lace-makers, bakers, millers, oil-makers, washerwomen, not forgetting tile-makers and many others, await you.

Tractors, vintage engines, windmills and watermills will transport you back in time and space.

It’s a real adventure to be enjoyed in good spirits.

With plenty of space between plain and forest, you’re guaranteed a breath of fresh air!

A unique experience that will amaze young and old alike. An adventure for all the family.

German :

Tauchen Sie im Village des Vieux Métiers in Azannes im Departement Meuse in die Welt des Landlebens des 19. Jahrhunderts ein. Jahrhundert. Erleben Sie einen Moment des Austauschs und der Geselligkeit, der in Lothringen einzigartig ist und nur 15 Minuten von Verdun entfernt liegt.

Ein spannender Spaziergang durch das Dorf, bei dem die Zeit zurückgedreht wird, um die Handwerker der Vergangenheit zu treffen. Sobald Sie die Türen durchschritten haben, werden Sie in das tägliche Leben unserer Vorfahren zurückversetzt und entdecken ihre althergebrachten Fertigkeiten, ihre Werte und ihre Leidenschaft, die sie weitergeben und teilen.

Zahlreiche alte oder ausgestorbene Berufe erwachen vor Ihren Augen zu neuem Leben. Spitzenklöpplerinnen, Bäcker, Müller, Ölmüller, Waschfrauen, nicht zu vergessen die Dachziegelhersteller und viele andere erwarten Sie.

Traktoren, alte Motoren, Wasser- und Windmühlen werden Sie in Zeit und Raum versetzen.

Ein echtes Abenteuer, das Sie mit Freude und guter Laune erleben können.

An Platz mangelt es nicht, zwischen Ebene und Wald ist frische Luft garantiert!

Ein einzigartiges Erlebnis, das Groß und Klein in Staunen versetzen wird. Ein Abenteuer für die ganze Familie.

Italiano :

Venite a immergervi nel mondo della vita rurale del XIX secolo al Village des Vieux Métiers di Azannes, nella Mosa. Godetevi un’esperienza unica in Lorena, a 15 minuti da Verdun.

Fate un’affascinante passeggiata attraverso il villaggio e incontrate gli artigiani del passato. Una volta varcati i cancelli, sarete trasportati nella vita quotidiana dei nostri antenati e scoprirete le loro abilità ancestrali, i loro valori e la loro passione da trasmettere e condividere.

Molti mestieri antichi o scomparsi rivivono davanti ai vostri occhi. Vi aspettano merlettaie, panettieri, mugnai, oleifici, lavandaie, senza dimenticare i piastrellisti e molti altri.

Trattori, motori d’epoca, mulini ad acqua e a vento vi trasporteranno indietro nel tempo e nello spazio.

È una vera e propria avventura da vivere di buon umore.

Lo spazio tra la pianura e la foresta non manca, per cui una boccata d’aria fresca è garantita!

Un’esperienza unica che stupirà grandi e piccini. Un’avventura per tutta la famiglia.

Espanol :

Venga y sumérjase en el mundo de la vida rural del siglo XIX en el Village des Vieux Métiers en Azannes, Mosa. Disfrute de una experiencia única en Lorena, a 15 minutos de Verdún.

Dé un fascinante paseo por el pueblo y conozca a los artesanos del pasado. Una vez cruzadas las puertas, se transportará a la vida cotidiana de nuestros antepasados y descubrirá sus oficios ancestrales, sus valores y su pasión por ser transmitidos y compartidos.

Muchos oficios antiguos o desaparecidos reviven ante sus ojos. Encajeras, panaderas, molineras, aceiteras, lavanderas, azulejeras y muchos otros oficios le esperan.

Tractores, motores antiguos, molinos de agua y de viento le transportarán en el tiempo y en el espacio.

Toda una aventura para disfrutar con buen humor.

No falta espacio entre la llanura y el bosque, ¡así que tiene garantizado un soplo de aire fresco!

Una experiencia única que sorprenderá a grandes y pequeños. Una aventura para toda la familia.

L’événement Les Vieux Métiers d’Azannes Azannes-et-Soumazannes a été mis à jour le 2025-09-18 par OT DES PORTES DE VERDUN